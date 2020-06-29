Teröristlerin gezdiği sahalarda artık halk top oynuyor - Son Dakika

Teröristlerin gezdiği sahalarda artık halk top oynuyor

- Teröristlerin gezdiği sahalarda artık halk top oynuyor Suriye'de Barış Pınarı Futbol Turnuvası devam ediyor Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn ve Telabyad'da hayatın normalleşmesine yönelik başta sağlık, eğitim ve altyapı...

- Teröristlerin gezdiği sahalarda artık halk top oynuyor

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Suriye'de Barış Pınarı Futbol Turnuvası devam ediyor

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn ve Telabyad'da hayatın normalleşmesine yönelik başta sağlık, eğitim ve altyapı gibi kamu yatırımları yapılmaya devam ederken, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi için de sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde her iki ilçede kurulan futbol takımları, heyecanlı futbol karşılaşmalarının yaşandığı turnuvalarda kıyasıya yarışıyor.

Resulayn ve Telabyad'da spordan sorumlu mahalli meclis üyelerinin de desteğiyle kurulan futbol takımları, Barış Pınarı Harekatı Futbol Turnuvalarında gerçekleşen maçlarla bölgedeki gençler ve çocuklara adeta şenlik havası yaşatıyor.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında büyük sıkıntılar yaşayan bölge gençliğinin savaş travmasını atlatması ve sosyal hayata adaptesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvalar, gençlerin spor sayesinde bir araya gelerek kaynaşmalarını da temin ediyor. Resulayn ilçesindeki turnuva 16 karşılaşma ile sona ererken, birinci ve ikinci olan takımlara kupa, sporculara ise madalya, ayakkabı, eşofman takımı ve spor çantası hediye edilerek tamamlandı.

Telabyad'da devam eden ve 8 takımın 16 karşılaşma yapacağı turnuvada ise final maçı 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanacak.

Telabyad, Resulayn, Suriye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Teröristlerin gezdiği sahalarda artık halk top oynuyor - Son Dakika Spor
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