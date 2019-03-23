Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Gönderdiği Patlayıcı Yüklü İha'yı Güvenlik Korucuları Düşürdü

Teröristlerin Gönderdiği Patlayıcı Yüklü İha'yı Güvenlik Korucuları Düşürdü

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Derecik ilçesine gönderilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA), güvenlik korucuları tarafından düşürüldü.

Teröristlerin Gönderdiği Patlayıcı Yüklü İha'yı Güvenlik Korucuları Düşürdü, System.String[]
Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Derecik ilçesine gönderilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA), güvenlik korucuları tarafından düşürüldü.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden Derecik ilçe merkezine patlayıcı yüklü İHA gönderildi. Askeri bölgelere yönelik olası bir saldırı için gönderildiği tahmin edilen İHA'yı fark eden güvenlik korucuları, uzun namlulu silahlarla İHA'yı ateş altına aldı. İsabet alan İHA, ilçe merkezine bağlı Koçyiğit Mahallesi'ne düştü. Patlayıcı bağlı olduğu öğrenilen İHA için bölgeye bomba imha uzmanı sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

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