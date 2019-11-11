Son Dakika Haberleri: Teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı

Teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı

7 saat önce

- Teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktıERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı.

- Teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı.

Erzincan- Tunceli sınırında Karadeniz Bölgesi'ne geçiş hattındaki lojistik desteği kesmek maksadıyla icra edilen Kıran-4 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Karadeniz Bölgesine geçişinin engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında; Kemah ilçesi, Dereköy köyü, Acemoğlu ve Dereşoran Vadisi bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait sığınak/barınak, depoları bularak imha etmek ve bölgede bulunabileceği değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla, 29-31 Ekim ve 05-08 Kasım 2019 tarihleri arasında Kıran-4 operasyonu kapsamında operasyon icra edildi.

Operasyon kapsamında 48 ayrı noktada 30 sığınak ve mağara ile 14 barınak imha edildi. Yapılan operasyonda çok miktarda giyim eşyası da ele geçirilirken, futbol devi Barcelona'nın forması ise gözlerden kaçmadı.

(AA-AA-AŞ-Y)

Teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı

Barcelona, Jandarma, Kemah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı
İspanya Süper Kupası, 3 yıl Suudi Arabistan'da oynanacak Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 01:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]