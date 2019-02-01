Son Dakika Haberleri: Teröristlerin İnleri İmha Ediliyor

Teröristlerin İnleri İmha Ediliyor

1 saat önce

Teröristlerin inleri imha ediliyor Mardin'de düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi Operasyonlarda 55 kilogramlık patlayıcı ele geçirildiMARDİN - Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait sığınak...

Teröristlerin inleri imha ediliyor
Mardin'de düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi
Operasyonlarda 55 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi

MARDİN - Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait sığınak ve barınaklar imha edilirken, 55 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 25-30 ocak arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il geneli kırsalında icra edilen özel birlik operasyonlarında bölücü terör örgütü mensuplarına ait birçok sığınak ve barınağın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleşen operasyonlarda 55 kilogram patlayıcı madde, 1 adet Zagros tüfek, 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet patlamamış tank mühimmatı, 60 adet Kaleşnikof fişeği, 4 adet harddisk, 1 adet Kaleşnikof şarjörü, 2 adet Uçaksavar boş kovanı, 32 adet pil, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet hafıza kartı ile bölücü terör örgütü mensuplarına ait tüp, giyecek, yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınırken, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edildi" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

PKK, Mardin, 3. Sayfa
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