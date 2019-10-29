Son Dakika Haberleri: Teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi
Son Dakika Güncel Teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

Teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

56 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri tarafından yapılan Barış Pınarı Harekatı esnasında Suriye'nin Tel Abyad kentinde YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede sağlık hizmetleri yeniden başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri tarafından yapılan Barış Pınarı Harekatı esnasında Suriye'nin Tel Abyad kentinde YPG/ PKK'lı teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede sağlık hizmetleri yeniden başladı.

Teröristlerin kaçarken yaktığı Tel Abyad Hastanesi, bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tadilattan geçirilerek yeniden hizmete girdi. Hastanenin eksik cihaz ve donanımlarının tamamlanmasının ardından acil, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve dahiliye servislerinde hizmet verilmeye başlandı. Türk sağlık görevlilerinin de destek verdiği hastanede 5 tercüman, 10 acil tıp teknisyeni, 6 ambulans personeli, 4 şoför, 2 eczacı, 4 teknik personel, 2 laborant, 1 röntgen teknisyeni, 6 hizmetli, 6 doktor görev yapıyor.

Bölge halkı verilen hizmetler nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederken, Türk sağlık ekiplerine de yoğun ilgi gösteriyor.

Acil hastalar ile bölgede bulunmayan servislere gitmesi gereken hastalar ise Türkiye'deki hastanelere getiriliyor.

(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)

Teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi

Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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