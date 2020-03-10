Teröristlerin kaçırdığı er, HDP binasının ardından Lice kırsalına götürülmüş - Son Dakika

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın, kaçırıldıktan sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığına getirilip kayıt işlemleri yapıldıktan sonra Lice kırsalında dağa götürüldüğü ortaya çıktı.

Er Müslüm Altıntaş, 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Kaçıran grup arasında bulunan ve yakalanan Mehmet Şahin adlı teröristin ifadesi ortaya çıktı. Terörist Şahin, kaçırdıkları er Müslüm Altıntaş'ı önce HDP Diyarbakır il binasına getirdiklerini, burada kayıt işlemleri yapıldıktan Lice kırsalına götürülerek dağa kaçırıldığını ifade etti.

190 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan baba Şevket Altıntaş, oğlu için birçok müracaatta bulunduğunu söyledi. Bunlardan birinin de Ankara'daki HDP vekilleri ve İnsan Hakları Derneği (İHD) olduğunu belirten Altıntaş, "Buralardan bir sonuç alamadım. Bugün beni mahkemeden çağırdılar, bana dediler ki oğlunu kaçıranlardan Mehmet Şahin adındaki biri yakalanmış. Oğlumun bu binaya geldiğini söylemiş. Şimdi bize diyorlar ki niçin HDP, işte ispatı, işte resmi bilgi. Diyarbakır Dicleli Mehmet Şahin, oğlumu kaçırıp bu binaya getirip teslim ediyor. Mehmet Şahin tek değil. Üç dört isim daha var onların isimlerini şuan hatırlamıyorum. HDP bir siyasi parti değil. Bizim kürleri kullanan bir örgüt. Siyaset adı altında bizlere zulüm ediyor. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi bize bu bilgileri verdi. Mehmet Şahin adında biri çocukları kaçıranların içerisinden biri. Tunceli Pülümür'de kaçırıldı. Diyarbakır kırsalından buraya getirmişler. Buradan da alıp kırsala götürüyorlar. 5 yıl önce usta birliğine teslim olmaya giderken kaçırıldı. Getirip bu binada kayıtlarını yapıp dağa götürüyorlar" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)