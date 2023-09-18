Teröristlerin Katıldıkları Eylemler

TERÖRİSTLERİN KATILDIKLARI EYLEMLER

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristin bölücü terör örgütü adına katıldıkları eylemler ortaya çıkarıldı. Buna göre; terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Hülya Demirer, Diyarbakır'da 2018-2022 yıllarında 19 kişinin şehit olduğu, 18 kişinin yaralandığı terör eylemlerine katıldı.

Turuncu kategoride aranan Cihat Ay, 11 Nisan 2017'de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneği saldırısına katıldı. Söz konusu terör saldırısında 1 güvenlik görevlisi, 2 sivil memur şehit olurken, 118 sivil vatandaş yaralanmıştı.

Gri kategoride aranan Çetin Temel ise örgütün yurt içi yapılanmasında sözde amed eyaleti kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösterdi.