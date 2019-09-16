Son Dakika Haberleri: Teröristlerin katlettiği Budak için mevlit okutuldu
Son Dakika Güncel Haber

Teröristlerin katlettiği Budak için mevlit okutuldu

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce üç yıl önce evinin önünde katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kentten AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak için mevlit okutuldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce üç yıl önce evinin önünde katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kentten AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak için mevlit okutuldu.

Beşevler Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'nde düzenlenen programda, şehit Budak için mevlit okutuldu, dua edildi.

Buradaki programın ardından Budak'ın evinin bahçesinde katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Kaymakam Yakup Güven, beraberinde Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ile Budak'ın ailesini ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Güven, daha sonra Asri Mezarlık'a giderek şehit Budak'ın kabri başında dua etti.

Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütüne tepki göstererek, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadı.

Kardeşinin 3 yıl önce teröristlerin saldırısında şehit olduğunu belirten Budak, "Şehidimizin şehadetinin 3'üncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenmiş olduğumuz mevlit programına gelen bütün misafirlerimize teşekkür ederim. Şehidimizin ruhu şad olsun. Bunu yapan, yaptıran, destek verenleri lanetliyorum. Allah kimsenin ahını kimsede bırakmaz. Biz ona inanıyoruz." dedi.

Teröristlerin katlettiği Budak için mevlit okutuldu

AK Parti, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi
Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış Kulp'taki saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Ekmen patlama anını anlattı Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:46:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerin katlettiği Budak için mevlit okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]