Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa verildi - Son Dakika

Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa verildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yol yapım sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 sivil, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa verildi, System.String[]

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yol yapım sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 sivil, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.


Silopi ilçesi Görümlü beldesi Kurtik tepe mevkisinde yol yapım çalışmasında pik-up geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 4 işçi için tören düzenlendi. Şırnak Devlet Hastanesi morgundan alınan Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın naaşları helikopterle Güçlükonak ilçesine götürüldü. Buradan ambulansla Yatılı Bölge Okulu bahçesine getirilen 4 şehidin naaşı katafalka konuldu. Şehitlerin öz geçmişleri ve duanın okunmasının ardından Tuncay ve Atilla'nın naaşları Akçakoca, Bektaş'ın Koçtepe ve Eroğul'un naaşı da Düğünyurdu köylerinde defnedilmek üzere ambulansla götürüldü. Şehitlerin naaşları köylerinde toprağa verildi.


Osman Tuncay ve Hacı Atilla'nın defnedildiği Akçakoca köyündeki törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Güçlükonak Kaymakamı Serhat Demir ile köylüler katıldı. Şehidin yakınları ile köylüler defin sırasında gözyaşları döktü.


Vali Pehlivan ve beraberindekiler şehitlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunduktan sonra helikopterle bölgeden ayrıldı. - ŞIRNAK

Şırnak, Cudi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu         
18:28
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı         
17:23
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 21:24:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]