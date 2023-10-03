Teröristlerin katlettiği veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Teröristlerin katlettiği veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı

Son Güncelleme: 03.10.2023 11:43

İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin saldırıda kullandıkları aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürerek gasbettikleri belirlendi. Veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken kaybolduğu ve 4 gün sonra sağ bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin katlettiği şehit Mikail Bozlağan'ın 2005 yılında kuzeniyle mantar topladığı sırada kaybolduktan 4 gün sonra bulunmasına ait arşiv görüntüleri yayınlandı.

ÖLDÜRÜP ARACINI GASBETTİLER

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan 2 teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi. İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasbetti. Araçla Ankara'ya giden teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Teröristlerin katlettiği veterinerin 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı! Kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuş

6 YAŞINDAYKEN KAYBOLMUŞ

Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi ilçesinde kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu öğrenildi. Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.

Teröristlerin katlettiği veterinerin 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı! Kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuş
Teröristlerin katlettiği veterinerin 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı! Kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuş

İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Develi, Ankara, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Teröristlerin katlettiği veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teröristlerin katlettiği veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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