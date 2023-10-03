Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin katlettiği şehit Mikail Bozlağan'ın 2005 yılında kuzeniyle mantar topladığı sırada kaybolduktan 4 gün sonra bulunmasına ait arşiv görüntüleri yayınlandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan 2 teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi. İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasbetti. Araçla Ankara'ya giden teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi ilçesinde kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu öğrenildi. Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.
Son Dakika › Hukuk › Teröristlerin katlettiği veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika