Son Dakika Haberleri: Teröristlerin "kirli oyunu"
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Teröristlerin "kirli oyunu"

1 saat önce

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristlerin Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladığını açıkladı.

Teröristlerin

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristlerin Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladığını açıkladı. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarının kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenlediği belirtildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor. Mehmetçik bu hassasiyeti gösterirken, Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırılar yaptığını duyurmuştu.


Mardin ve Şanlıurfa'da 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu masum insanları şehit eden bebek katili terör örgütü, yeni bir kirli oyunun içine girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristler, Tel Abyad'daki bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı terör örgütü PKK/PYD-YPG mensupları, kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenliyor. Teröristler, TSK'nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmetçiğin atış yapmasına yönelik provokasyonda bulunuyor. Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirlerini alarak, diğer harekatlarda da gösterdiği hassasiyeti koruyarak faaliyetlerine devam ediyor. - ANKARA

Telabyad, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
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