Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Kırsalda Gizledikleri Malzemeler Jandarma Operasyonu ile Ele Geçirildi

Teröristlerin Kırsalda Gizledikleri Malzemeler Jandarma Operasyonu ile Ele Geçirildi

1 saat önce

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere ilçesi Akduman köyü kırsalında düzenlenen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin gizledikleri malzemeler ele geçirildi.

Teröristlerin Kırsalda Gizledikleri Malzemeler Jandarma Operasyonu ile Ele Geçirildi, System.String[]
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere ilçesi Akduman köyü kırsalında düzenlenen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin gizledikleri malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesi Akduman köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy 2019-6 Operasyonu' kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette, 1 adet sırt çantası, 1 adet panço, 1 adet kadın mekap ayakkabı, 1 adet aseton, 3 adet pil, 1 adet tencere, 1 adet kavanoz, 1 adet çaydanlık, 1 adet mat, 1 adet boş çuval, 1 adet telsiz anten kablosu, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet inşaat demiri ve 2 adet murç ele geçirildi.

Olayla ilgili Uludere nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatları ile gerekli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca olay yerinde imha edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:12 Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi

Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Alana Atan Zanlı 7 Yıl Sonra Yakalandı Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 19:20:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Kırsalda Gizledikleri Malzemeler Jandarma Operasyonu ile Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]