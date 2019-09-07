Son Dakika Haberleri: Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı
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Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı

23 dakika önce

Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştıMARDİN - Irak üzerine Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynerleri taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı

MARDİN - Irak üzerine Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynerleri taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, Mardin'in Nusaybin karşındaki Haseke'ye bağlı Kamışlı çevre yolundan geçerken görüldü.

Tır konvoyunun büyük bölümünde PKK/YPG teröristlere gönderilen nöbet kulübelerinden oluşan konteynerler olduğu gözlendi.

Kamışlı'ya gelen konvoyun Haseke tarafında gittiği tahmin ediliyor.

Nusaybin, Suriye, Irak, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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