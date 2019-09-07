Son Dakika Haberleri: Teröristlerin konteynır konvoyu Suriye sınırında görüntülendi
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Teröristlerin konteynır konvoyu Suriye sınırında görüntülendi

2 dakika önce

Irak üzerinden Suriye'deki PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynırları taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında görüntülendi.

Irak üzerinden Suriye'deki PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynırları taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında görüntülendi.

Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, Mardin'in Nusaybin karşındaki Haseke'ye bağlı Kamışlı çevre yolundan geçerken görüldü. Tır konvoyunun büyük bölümünde PKK/YPG teröristlere gönderilen nöbet kulübelerinden oluşan konteynırlar olduğu gözlendi. Kamışlı'ya gelen konvoyun Haseke tarafında gittiği tahmin ediliyor.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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