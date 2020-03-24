Teröristlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu - Son Dakika

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Teröristlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu
7 saat önce
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin köprü inşaatında tuzakladığı mayın bulunarak imha edildi.
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin köprü inşaatında tuzakladığı mayın bulunarak imha edildi.
Uludere ilçesine bağlı Hilal belde belediyesi tarafından yapımı süren köprü inşaatında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın bulundu. Köprüde çalışanların mayını fark etmesiyle olay jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine gelen güvenlik güçleri, köprünün bulunduğu alanda güvenlik önlemleri almalarının ardından mayınla ilgili inceleme yaptı. İncelemenin ardından mayın, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:24 Kaynak: DHA
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