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Teröristlerin köprüye tuzakladığı eyp etkisiz hale getirildi
7 saat önce
Teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:40 Kaynak: DHA
Teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn- Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek Su Altı Savunma (SAS) timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
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