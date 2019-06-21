Son Dakika Haberleri: Teröristlerin korkulu rüyası "Amanos kartalları"
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Teröristlerin korkulu rüyası "Amanos kartalları"

1 saat önce

ERDİNÇ AKSOY/İBRAHİM ERİKAN - Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

Teröristlerin korkulu rüyası
ERDİNÇ AKSOY/İBRAHİM ERİKAN - Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, teröristlerin korkulu rüyası oluyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla Suriye'nin Afrin kırsalıyla bağlantısının kesildiği ve harekatın ardından gerçekleştirilen operasyonlarla PKK'ya büyük darbenin vurulduğu Amanos Dağları'nda görev yapan özel harekat polisleri, bölgeyi kontrol altında tutuyor.
İki keşif ve gözetleme kulesinde 7 gün 24 saat nöbet tutan "Amanos kartalları", dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine havan benzeri patlayıcılarla ya da uzun namlulu silahlarla düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde de önemli görev üstleniyor.
Terörle mücadelenin yılmaz kahramanları
"Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandıran kulelerde halkın huzuru ve güvenliği için arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyetlerini sürdüren terörle mücadelenin yılmaz kahramanları, teröristlere geçit vermiyor.
Milli silahlarla tam donanımlı şekilde terörle mücadele eden "Amanos kartalları", yerli yapım "Ejder Yalçın" zırhlı aracıyla hem gözetleme yapıyor hem de tehlike anında atış gerçekleştiriyor.
Olumsuz hava koşullarıyla da mücadele eden özel harekat polisleri, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirerek halkın huzur ve güvenliğini sağlamada etkin rol oynuyor.
Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da zaman zaman ziyaret ettiği kahramanlara moral veriyor.
"Amanoslar ile ilgili tehdidin tamamını kestik"
Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlere hiçbir şekilde geçit vermediklerini, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.
Ekiplerinin çok önemli bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Okumuş, "Amanoslar ile ilgili tehdidin tamamını kestik. Hiçbir şekilde Amanoslar'dan şehrimize saldırı olabileceğini düşünmüyoruz ve buna ihtimal vermiyoruz. Burada aldığımız güvenlik tedbirleriyle özel harekatçılarımız bu tehlikeyi tamamen kesmiş durumda. Bundan sonra Amanoslar'dan hiçbir saldırı Allah'ın izniyle olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Okumuş, özel harekat polislerini zaman zaman ziyaret ettiğini, "Amanos kartalları"yla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:09 Kaynak: AA
PKK, Amanos Dağları, Güncel
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