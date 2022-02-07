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Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor - Son Dakika

Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

07.02.2022 11:19

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki Komando İhtisas Kursuna katılan askerler, başarılarıyla göz kamaştırıyor.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki Komando İhtisas Kursuna katılan askerler, başarılarıyla göz kamaştırıyor.

Eğirdir Dağ Komando Okulu, "dünyanın en zorlu askeri eğitimleri" arasında gösterilen Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor.

Yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından komandolar, burada zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda etkin görev üstlenen mavi bereli Türk komandoları, özellikle kış şartlarında zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak "Ara-Bul-Yok Et" taktiğiyle teröristleri etkisiz hale getirmek için göreve hazır hale geliyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Eğitimlere katılan komandolar, her güne sabah sporu ile başlıyor, yakın dövüş eğitimi alıyor.

Meskun mahal eğitimleri nefes kesiyor

Komandalar, ihtisas kursu kapsamında meskun mahal (yerleşim birimi) operasyonlarına ilişkin titiz bir eğitimden geçiriliyor. Oluşturulan meskun mahal eğitim alanlarında operasyona çıkan komandolar, teröristlerin bulunduğu evlere başarıyla girip hedefleri hızlı bir şekilde yok ediyor.

Teröristlerin bulunduğu bölgelere ansızın ve hiç beklenilmeyen yerden sızan komandolar, şok baskınlarla düşmanı yok etme kapasitesine ulaştıklarını gösteriyor.

Yerli ve milli teçhizatları kullanan komandolar, meskun mahal operasyonu eğitimi kapsamında kontrollü çift atış, ilerleme ve geri çekilme atışları yapıyor. Atışlarda komandoların hedefleri 12'den vurdukları görülüyor.

Komandolar, eğitimlerin ardından harekat merkezinde komutanlarının eşliğinde tatbikat kayıtlarını izliyor.

Komandolar, tim komutanından alınan emirleri harfiyen yerine getirip, arazideki zorlukları yenme becerisine sahip olduklarını da gösteriyor.

Eğitimler sonunda her türlü zor durum ve şartta görev yapabilecek yeterliliğe ulaşan komandolar, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne seriyor.

Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor
Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor
Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

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Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Komando, Terör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor - Son Dakika


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