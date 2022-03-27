Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu kış şartlarına da daima hazır - Son Dakika

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gördükleri zorlu eğitimler ile terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, 4 hafta süren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" eğitimiyle zorlu hava ve arazi koşullarındaki görevlere hazırlanıyor.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor. Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve astsubaylar katılabiliyor.

Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar, 8 ay sürecek komando kursunun aşamalarına katılıyor.

Bu aşamaların en zorluları arasında ise güç, cesaret ve kararlılık gerektiren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" yer alıyor.

Komando adaylarının her türlü hava ve arazi şartında fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmaları için eğitimler Davraz Dağı'nın 2 bin metrelik rakımında gerçekleştirildi.

Dondurucu soğukta yaptıkları iglolarda kaldılar

Anadolu Ajansı ekibinin görüntülediği eğitimler sırasında komandolar, akşamları dondurucu soğuktan korunmak için öncelikle iglolar (sıkıştırılmış kardan yapılan evler) inşa etti. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlayan komandolar, ardından tamamen kardan oluşan nöbet kuleleri, tilki oyuğu, ateş çukuru, kar mağarası gibi yaşam alanları yaptı.

Komandolar, kurs boyunca öğrendikleri ileri kayak, kar araçları kullanma, derin kar ve şiddetli soğukta çeşitli silahlarla atış, soğuk hava koşullarına göre oryantasyon ve muharebe planlanması yaptı.

Kurtarma ve kaçırma eğitimlerinin yanı sıra "esirgeme harekatı", derin karda kayaklı ve hedikli intikal, derin kar ve güç koşullarda hayatı idame ve barınma konularında da göreve hazır hale gelen komandolar, kış dağcılığı, çığdan korunma ve sakınma, çığda arama kurtarma, ilk yardım ve sıhhi tahliye konularında da üstün yetenek kazanıyor.

Umulmadık yer ve zamanda baskın etkisi yaratarak "düşmanı" etkisiz hale getirmek isteyen komando adayları, "ulaşılamaz" denilen dağların zirvesine ileri kayak ve dağcılık teknikleriyle çıkıyor. Komandoların bu zorlu yolculuğunda zaman zaman da sarp arazide ilerleyebilen katırlar yer alıyor.

Tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar, sessizce sızdıkları düşman hatlarında terörist hedefleri başarılı atışlarla yerle bir ediyor.

Torosların zirvesinde komando andı okudular

Harekata katılan komandolar, gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku verdi.

Eğitimlerde ustalıkla hareket eden, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne seren komandolar, harekatı Torosların zirvesinde komando andı okuyarak tamamladı.