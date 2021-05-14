Teröristlerin korkulu rüyası "Korkutlar" Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor - Son Dakika

Teröristlerin korkulu rüyası "Korkutlar" Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

14.05.2021 11:01
Teröristlerin korkulu rüyası

Osmaniye İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri (Korkutlar), gece gündüz demeden gerçekleştirdikleri operasyonlarla Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlere aman vermiyor.

Osmaniye İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri (Korkutlar), gece gündüz demeden gerçekleştirdikleri operasyonlarla Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlere aman vermiyor.

Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Korkutlar, terör örgütüne yönelik arama tarama, nokta operasyonlar ve lojistik alanların imhası görevlerini zorlu arazi koşullarında gerçekleştiriyor.

Her biri 16 kişiden oluşan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, Amanos Dağları'nın Osmaniye kısmında teröristlere göz açtırmıyor.

Tamamen yerli silah ve mühimmatlarla donatılan timler, operasyon bölgesine yine yerli üretim Kirpi, Kobra ve Vuran türü zırhlı araçlarla intikal ediyor.

Kendi sorumluluk alanlarındaki bölgeyi karış karış tarayan timler, havadan İHA ve SİHA'ların da desteğiyle yerleri tespit edilen terörist unsurları başarıyla etkisiz hale getiriyor.

Timler, arazide olmadıkları zaman ise spor ve atış talimleriyle, performanslarını en üst düzeyde tutmaya çalışıyor.

1 yılda 20'den fazla sığınak imha edildi

Yüksekliği 2 bin metreyi bulan Amanoslar'da yaz, kış, yağmur, kar demeden görev yapan JÖH timleri, terör örgütünün önemli lojistik ayaklarından olan sığınıkların tespiti ve imhasında da etkin rol oynuyor.

2020 yılı başından bu yana PKK'lı teröristlerin kullandığı 20'den fazla sığınağı tespit eden timler, sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Delil niteliği taşıyan malzemeye el koyan timler, sığınakları ise patlatarak kullanılmaz hale getirdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, jandarma özel harekat birliklerinin Amanoslar'da 24 saat gözünü kırpmadan görev yaptığını söyledi.

JÖH'lerin yaptıkları çalışmalarla terör örgütüne göz açtırmadığını dile getiren Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onlarla gurur duyuyoruz. Amanoslar, gerek jandarma gerek polis özel harekatçılarımızın çalışmalarıyla tamamen kahramanlarımızın hakimiyetindedir. Vatanımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için bu kahramanlar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fedakarca ve kahramanca bir mücadele içindeler. Kendilerini yürekten kutluyorum."

Jandarma Özel Harekat, Amanoslar, Osmaniye, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teröristlerin korkulu rüyası 'Korkutlar' Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor - Son Dakika


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