Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Kullandığı 3 Sığınak İmha Edildi

Teröristlerin Kullandığı 3 Sığınak İmha Edildi

6 saat önce

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda teröristlerin el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında kullandığı tespit edilen 3 sığınak imha edildi.

Teröristlerin Kullandığı 3 Sığınak İmha Edildi, System.String[]
Şırnak'ın Cudi Dağı'nda teröristlerin el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında kullandığı tespit edilen 3 sığınak imha edildi. Şırnak'ın Cudi Dağı Boyunyaka köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik operasyonu düzenlendi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş dönemlerde el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sığınağın tespit edildiği kaydedildi. Tespit edilen sığınakların içerisinde, 1 adet keskin nişancı silah şarjörü, 15 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 1 adet silah el kundağı, 15 adet şemsiye, 6 adet sırt çantası, 2 adet boş piknik tüpü, 3 adet 10'lu pil bloku, 1 adet tüplü fırın, 1 adet el yapımı patlayıcı ve bomba düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti ve 5 metre kablo ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi. Şırnak'ın Cudi Dağı'nda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Melih Yiğit/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

Cudi, Şırnak, Güncel
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