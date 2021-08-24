Teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince yapılan operasyonunda, teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelle devam ediyor. Pülümür kırsalında yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 7 uyku tulumu, 40 metre jiletli tel, 1 ısıtıcı, 2 su deposu, bin metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 4 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.