Teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt mensuplarının kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi. Sığınakta silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 210 bin kök Hint keneviri ve 90 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11- 13 Mayıs'ta Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, arazi arazi araması da yapıldı. Operasyonda, bölücü terör örgütü üyesi teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak tespit edildi. Sığınak, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 2 dönüm arazide ekili 20 bin kök Hint keneviri, 90 kilo toz esrar, 2 tüfek, 73 uçaksavar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 2 örgütsel doküman ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.