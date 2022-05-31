Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

31.05.2022 14:32
Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz operasyonunu başlattı. Çağlayancerit ilçesinin Engizek kırsalında icra edilen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Mağarada hassas burunlu köpeklerle arama yapan jandarma ekipleri, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

(Murat Sürücü - İHA)

Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi
Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

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Kaynak: İHA

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