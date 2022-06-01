Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

01.06.2022 00:57
Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz operasyonunu başlattı. Çağlayancerit ilçesinin Engizek kırsalında icra edilen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Mağarada hassas burunlu köpeklerle arama yapan jandarma ekipleri, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Jandarma, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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