Mehmetçik, mağarada kıstırdığı teröristleri Kürtçe konuşarak ikna etti: Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez - Son Dakika
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Mehmetçik, mağarada kıstırdığı teröristleri Kürtçe konuşarak ikna etti: Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez

12.11.2022 11:39

Pençe - Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları kameraya yansıdı. Son olarak dağdaki 5 terörist askerlerimize teslim olurken videoda Mehmetçik'in hem Kürtçe hem Türkçe "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez" sözlerini söylediği duyuluyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik düzenlenen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

MAĞARALAR DİDİK DİDİK EDİLDİ

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi. Hafta içinde 2 terörist terör örgütünden kaçtı, hemen ardından 5 terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçik'e teslim oldu.

"TÜRK ASKERİ AMAN DİLEYENE ASLA ZARAR VERMEZ"

Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı. Komandoların etrafını sardığı, zorlu ve kayalık arazide bulunan mağaradaki teröristler ellerini kaldırarak tek tek mağaradan çıktı. Mehmetçik gerekli güvenlik önlemlerini alırken, bir askerin Kürtçe ve Türkçe şekilde "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez" ifadesi de görüntülerde yer aldı.

Kaynak: AA
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Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mehmetçik, mağarada kıstırdığı teröristleri Kürtçe konuşarak ikna etti: Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez - Son Dakika

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