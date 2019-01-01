Teröristlerin Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi
33 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerce, patlayıcı yerleştirilen 3 maket uçakla yapılması planlanan saldırı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellendi.
Şırnak
'ın Cizre
ve Silopi
ilçelerinde bazı askeri noktalara PKK
'lı teröristlerce, patlayıcı yerleştirilen 3 maket uçakla yapılması planlanan saldırı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellendi. Maket uçaklar havada etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, PKK'lı teröristlerce, Silopi'de bulunan Şehit Encümen Türkmen Kışlası hava sahası ve Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasına, patlayıcı yerleştirilen 3 maket uçakla saldırı yapılmak istendi. Saldırılar, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellenirken, maket uçaklar havada etkisiz hale getirildi. Düşürülen uçaklarda yapılan incelemede, yerleştirilen C-4 tipi patlayıcıların çivi ve metal parçalarıyla güçlendirildiği tespit edildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:42 Kaynak: İHA
Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi
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