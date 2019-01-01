Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi

Teröristlerin Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi

33 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerce, patlayıcı yerleştirilen 3 maket uçakla yapılması planlanan saldırı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellendi.

Teröristlerin Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerce, patlayıcı yerleştirilen 3 maket uçakla yapılması planlanan saldırı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellendi. Maket uçaklar havada etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, PKK'lı teröristlerce, Silopi'de bulunan Şehit Encümen Türkmen Kışlası hava sahası ve Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasına, patlayıcı yerleştirilen 3 maket uçakla saldırı yapılmak istendi. Saldırılar, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellenirken, maket uçaklar havada etkisiz hale getirildi. Düşürülen uçaklarda yapılan incelemede, yerleştirilen C-4 tipi patlayıcıların çivi ve metal parçalarıyla güçlendirildiği tespit edildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

PKK, Silopi, Cizre, 3. Sayfa
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