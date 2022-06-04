Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika
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Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi

04.06.2022 11:44
Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi

TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi.

TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka- 7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor. Pülümür ilçesi kırsalında patlayıcı madde bulma köpeği ve hava araçlarının da kullanıldığı arazi arama-tarama faaliyetinde, ormanda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınaktaki aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 8 el bombası, 12 el bombası fünyesi, 3 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 1000 mermi, 1 bombaatar mühimmatı, 6 şarjör, 3 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 2 akü, 3 dinamo, 6 el telsizi, 1 lazer hedef noktalayıcı, 1 el dürbünü ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınak, diğer malzemelerle imha edildi.


Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi
Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi
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Kaynak: DHA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika

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