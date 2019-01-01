Teröristlerin Saldırı Girişimi Engellendi

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerce patlayıcı yerleştirilen 3 maket uçakla yapılması planlanan saldırı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellendi.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerce patlayıcı yerleştirilen 3 maket uçakla yapılması planlanan saldırı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellendi. Maket uçaklar havada etkisiz hale getirildi.



Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, PKK'lı teröristlerce, Silopi'de bulunan Şehit Encümen Türkmen Kışlası hava sahası ve Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasına, patlayıcı yerleştirilen 3 maket uçakla saldırı yapılmak istendi. Saldırılar, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellenirken, maket uçaklar havada etkisiz hale getirildi. Düşürülen uçaklarda yapılan incelemede, yerleştirilen C-4 tipi patlayıcıların çivi ve metal parçalarıyla güçlendirildiği tespit edildi.



(İHA)

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