Son Dakika Haberleri: Teröristlerin saldırıda kullanmayı planladığı silahlar ele geçirildi
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Teröristlerin saldırıda kullanmayı planladığı silahlar ele geçirildi

50 dakika önce

Siirt'te PKK'lı teröristlerin silahlı ve bombalı saldırılarda kullanmak için sakladığı silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristlerin saldırıda kullanmayı planladığı silahlar ele geçirildi, System.String[]
Siirt'te PKK'lı teröristlerin silahlı ve bombalı saldırılarda kullanmak için sakladığı silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının ve iş birlikçilerinin silahlı ve bombalı saldırılarda örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Merkez Afetevleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda roketatar, biri antipersonel 5 roketatar başlığı, 3 el bombası, 539 uzun namlulu silah fişeği, akım ölçer, 2 radyo, 7 el telsizi, 12 pil, 4 pil bloğu ve 2 palaska ele geçirildi.
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:08 Kaynak: AA
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