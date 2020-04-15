Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan işçi toprağa verildi - Son Dakika

Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Kösreli köyü kırsalında yapımı devam eden Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş olayda işçi Yasin Sağır şehit olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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