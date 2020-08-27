Teröristlerin saldırısı sonucu yıkılan çevik kuvvet binası alanı, Şehitler Anıtı ve Parkına... - Son Dakika

Teröristlerin saldırısı sonucu yıkılan çevik kuvvet binası alanı, Şehitler Anıtı ve Parkına...

Teröristlerin saldırısı sonucu yıkılan çevik kuvvet binası alanı, Şehitler Anıtı ve Parkına dönüştürülüyor Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği ve 13 polisin şehit olduğu saldırı sonucu yıkılan Cizre Çevik Kuvvet Grup...

Teröristlerin saldırısı sonucu yıkılan çevik kuvvet binası alanı, Şehitler Anıtı ve Parkına dönüştürülüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği ve 13 polisin şehit olduğu saldırı sonucu yıkılan Cizre Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının olduğu alanın, Şehitler Anıtı ve Parkına dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Cizre'de 26 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği ve 13 polisin şehit olduğu saldırıda yıkılan Çevik Kuvvet Gurup Amirliği binasının bulunduğu alanın, Cizre Belediyesi tarafından Şehitler Anıtı ve Parkına dönüştürülmesi için ilk çalışma başlatıldı. Park yapımı için düzenlenen temel atma törenine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakır Söğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Vali Pehlivan, 4 yıl önce yine amacı yıkmak, bölmek, kargaşa ve huzursuzluk oluşturmak olan bölücü terör örgütünün alçakça gerçekleştirmiş olduğu saldırı neticesinde 13 vatan evladını şehit verdiklerini söyledi. Vali Pehlivan, "Bugün burada bu temelin atılması ile hem aziz şehitlerimizi anıyoruz hem da bu anıt, park ve bahçe düzenlemesi ile burayı ziyaret edenler tarafından şehitlerimiz hatırlansın, anılsın ve ruhlarına her gelen, geçen ziyaretçi birer Fatiha okusun. Tabi bu çalışmayı gerçekleştirecek olan, hayata geçirecek olan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimize, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün temelini atacağımız bu anlamlı yerin, 3 ay sonra tekrardan toplanıp açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

"Teröre karşı yoğun bir mücadele veriliyor"

Terörle mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Vali Pehlivan, "Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde bütün kamu ve kuruluşlarının başta güvenlik birimleri olmak üzere ilimizde ve bölgemizde de teröre karşı yoğun bir mücadele verilmeye devam ediyor. Çok şükür geldiğimiz nokta itibari ile ilimiz de bölgemiz de geçmişe oranla çok daha güvenli, çok daha huzurlu. Bu huzurun daim olması için hepimize görevler düşüyor. Vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle memleketimizin geleceği için çalışmak ve mücadele etmek hiçbir şekilde hiçbir şer gücünün aramıza nifak sokmasına müsaade etmeden yolumuza devam etme kararlılığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Her geçen gün çocuklarımız için, gençlerimiz için çok daha huzurlu, çok daha güzel, çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte tanıklık edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, Şehitler Anıtı ve Parkının ilk harcını Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakır Söğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur birlikte attı.

Cizre Belediyesi tarafından 3 ayda tamamlanması planlanan alanda şehitler için anıt, sanatsal görseller ve yeşil alan yer alacak.

Ne olmuştu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK mensuplarınca 15 ton bomba yüklü araçla Çevik Kuvvet Gurup Amirliği binasına yönelik düzenlenen saldırıda polis memurları Burak Mart, Beytullah Melih Işık, Erhan Öztürk, Ferhat Bozkurt, Mehmet Dama, Harun Maytalman, Halil İbrahim Eriç, Gökhan Kıncak, Osman Budak, Ali Mülazimoğlu, Tayfun Doğan, Abdulhamit Kaya, Sefa Altınsoy şehit olmuş ve çok sayıda polis memuru yaralanmıştı. Saldırıda hasar gören ve kullanılmaz hale gelen Çevik Kuvvet Gurup Amirliği Binası, daha sonra yıkılmıştı.

Teröristlerin saldırısı sonucu yıkılan çevik kuvvet binası alanı, Şehitler Anıtı ve Parkına...

Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teröristlerin saldırısı sonucu yıkılan çevik kuvvet binası alanı, Şehitler Anıtı ve Parkına... - Son Dakika

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