Son Dakika Haberleri: Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor
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Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor

56 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe Harekatı' 4'üncü gününde devam ediyor.

Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe Harekatı' 4'üncü gününde devam ediyor. Harekat kapsamında Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısındaki sarp dağlarda teröristlerce kullanılan sığınak ve mevziler vurularak imha edildi.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Pazartesi günü başlatılan 'Pençe Harekatı' sürdürülüyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a ulaştığı harekat kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, karadan topçu atışıyla, havadan da savaş uçakları ve helikopterlerle ateş altına alınıyor. Yerli üretim ATAK taarruz helikopterleri, bugün Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında yer alan zirveleri karla kaplı dağlarda, teröristlerce kullanılan sığınak ve mevziler ateş altına aldı. Güvenlik kaynakları, teröristlerce kullanılan bazı mağara, sığınak, barınak ve mühimmat deposunun tam isabetle vurularak imha edildiğini belirtti.

- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:49 Kaynak: DHA
Hakurk, PKK, TSK, Irak, Güncel
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