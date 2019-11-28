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Teröristlerin sınırdaki karakola düzenlediği saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenleniyor

6 saat önce

Teröristlerin sınırdaki karakola düzenlediği saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenleniyorŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin...

Teröristlerin sınırdaki karakola düzenlediği saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenleniyor

ŞANLIURFA - PKK/ YPG terör örgütünün Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin törenle memleketlerine uğurlanıyor.

PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin için Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda tören düzenleniyor.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katılıyor.

Törenin ardından şehit Tekin'in cenazesi Nevşehir'in Avanos ilçesine, şehit Keskin'in cenazesi ise Balıkesir'e gönderilecek.

Teröristlerin sınırdaki karakola düzenlediği saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenleniyor

Şanlıurfa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
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