Teröristlerin Suriye\'deki TSK üssüne düzenlediği saldırıda yaralanan 1 polisimiz şehit oldu

TSK'nın başarılı operasyonlarının ardından dün akşam PKK/ YPG terör örgütü, Suriye'deki TSK üssüne roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı. Yaralılardan görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep'te şehit oldu.

ÇOK NAMLULU ROKETATAR SALDIRISI DÜZENLENDİ

Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı.

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU BÖLGE ATEŞ ALTINA ALDI

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.

1 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep'te şehit oldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonrası yaralanan kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.