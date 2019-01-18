Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Afrin
bölgesinde görev yapan TSK
unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:52 Kaynak: AA
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