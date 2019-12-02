Son Dakika Haberleri: Teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı
Son Dakika Güncel Teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı - Son Dakika

Teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad Hastanesinde Suriyelilere sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad Hastanesinde Suriyelilere sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad Hastanesinde çalışmaların ardından Suriyelilerin aldığı sağlık hizmetleriyle ilgili video paylaşıldı.

Videoda aralarında çocukların da bulunduğu Suriyelilerin doktorlar tarafından muayene edilme görüntülerine yer verildi.

Sağlık hizmeti alan Suriyeli ailenin bireyleri, terör örgütü YPG/PKK varken evlerinden dışarı çıkamadıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince bulundukları bölgenin teröristlerden temizlendiğini dile getiren aile, "Onlar varken dışarı çıkmak hiç güvenli değildi. Allah hepinizden razı olsun. Doktorlar, çocuklar ve bizimle çok ilgilendiler." ifadelerini kullandı.

"Suriyeli kardeşlerimiz hak ettikleri hizmetleri almaya başladı"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımızın sağladığı huzur ve güven ortamıyla Sağlık Bakanlığımızın Tel Abyad Hastanesinde verdiği sağlık hizmetleri sayesinde Suriyeli kardeşlerimiz insanca yaşamaya, hak ettikleri hizmetleri almaya başladı. Artık yüzler gülüyor."

Teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Telabyad, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP, Bakan Soylu'nun talimatıyla değiştirilen pasaport polislerinin kıyafetine tepki gösterdi
Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:49:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]