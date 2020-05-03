Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor - Son Dakika

Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor

16 dakika önce

GÜVENLİK güçlerince yapılan ikna çalışmalarıyla son günlerde teslim olan teröristlerin sayısının artması, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.

Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor, System.String[]

GÜVENLİK güçlerince yapılan ikna çalışmalarıyla son günlerde teslim olan teröristlerin sayısının artması, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu son günlerde teslim olan PKK'lı teröristlerin sayısındaki artış, kaçırılan çocukları için 244 gün önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileleri umutlandırdı.

Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, dün terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lının, güvenlik güçlerine Mardin'de teslim olmasının kendilerini umutlandırdığını belirterek, evladına da teslim olması için çağrıda bulundu. Aydın, "9 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyoruz. Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemi evlerimizde sürdürüyoruz. Mardin'de 3 kişinin teslim olduğunu öğrendik. Onların teslim olmasında bir çabamız var. Demek ki aileler olarak hepimiz doğru adresteyiz. İnşallah bizim de çocuklarımız gelir. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Gelin oğlum, teslim olun. Bu HDP ve PKK'dan hayır gelmez. İnanın iyi bir yol olsaydı onlar kendi çocuklarını gönderirdi" dedi.

BEBEĞİNİN İSMİNİ CUMHURBAŞKANI KOYMUŞTU

Süleyman Aydın'ın eşi, 25 Nisan'da erkek bebek dünyaya getirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bebeğe 'Hamza' ismini vermişti.

FOTOGRAFLI


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 02:06 Kaynak: DHA


Son Dakika

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum         
14:19
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım         
13:40
İstanbul'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi İstanbul'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi         
13:24
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:11
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı         
13:10
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü         
12:16
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:12
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı         
12:06
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu         
12:04
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir         
11:52
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor         
11:42
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim         
11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü         
11:31
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi         
11:24
Aşk 101'in güzelleri güzeli Burcu öğretmeni paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor Aşk 101'in güzelleri güzeli Burcu öğretmeni paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor         
11:04
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti         
10:55
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor         
10:42
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek         
10:28
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir         
10:23
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor         
10:14
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı         
10:10
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı         
10:10
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim         
10:10
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu         
10:05
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi         
10:00
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız         
10:00
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım         
09:54
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum         
09:52
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir         
09:49
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 14:22:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]