Teröristlerin Tuzakladığı Bomba Bulunarak İmha Edildi
31 dakika önce
Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Gabar bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Er Ismail Orcan" operasyonunda teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü, imha edildi.
Şırnak Akçay
6'ncı Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Gabar bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade
Er Ismail Orcan" operasyonunda teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü, imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı tarafından Gabar bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Er Ismail Orcan" operasyonunda Raşin Pınarı mevkiinde teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü bulundu.
Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığın mayın el yapımı patlayıcı tespiti ve imha (MATİ) timlerince olay yerinde imha edildi. - ŞIRNAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:39 Kaynak: İHA
Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu
Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti
Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin
Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var