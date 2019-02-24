Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Tuzakladığı Bomba Bulunarak İmha Edildi

Teröristlerin Tuzakladığı Bomba Bulunarak İmha Edildi

31 dakika önce

Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Gabar bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Er Ismail Orcan" operasyonunda teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü, imha edildi.

Teröristlerin Tuzakladığı Bomba Bulunarak İmha Edildi, System.String[]
Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Gabar bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Er Ismail Orcan" operasyonunda teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü, imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı tarafından Gabar bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Er Ismail Orcan" operasyonunda Raşin Pınarı mevkiinde teröristler tarafından tuzaklanmış 1 kilogram plastik patlayıcı ve metallerle güçlendirilmiş piknik tüpü bulundu.

Şırnak Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığın mayın el yapımı patlayıcı tespiti ve imha (MATİ) timlerince olay yerinde imha edildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:39 Kaynak: İHA

Komando, Akçay, Şırnak, 3. Sayfa
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