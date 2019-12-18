Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı - Son Dakika

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Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı. "
(İHA)
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