Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı - Son Dakika

Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı.

Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı. "

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:50 Kaynak: İHA
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