Son Dakika Haberleri: Teröristlerin tuzakladığı mayınlar imha edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Teröristlerin tuzakladığı mayınlar imha edildi

28 dakika önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında tuzaklanmış 3 ayrı mayın ve ele geçirilen 1 el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

Teröristlerin tuzakladığı mayınlar imha edildi, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında tuzaklanmış 3 ayrı mayın ve ele geçirilen 1 el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eruh'un Cirav Dağı Cemibahri Deresi bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 02 Temmuz 2019'da 'Şehit onbaşı Süleyman Aydın 2019-69' operasyonu icra edilmiştir. Operasyonda jandarma komando unsurlarımızın titiz ve dikkatli çalışmaları sonucu, güvenlik güçlerimize yönelik olduğu değerlendirilen yeni tuzaklanmış 3 ayrı mayın, EYP düzeneği tespit edilmiştir. Bölgeye helikopterle sevk edilen patlayıcı madde imha ve mayın arama köpek timleri, yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, mayın, EYP düzeneklerini kontrollü bir şekilde olay mahallinde imha etmiştir" denildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerin tuzakladığı mayınlar imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]