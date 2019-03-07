Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Yakıp Yıktığı Kurşunlu Camii İbadete Açıldı

Teröristlerin Yakıp Yıktığı Kurşunlu Camii İbadete Açıldı

24 dakika önce

Diyarbakır'da Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen Kurşunlu Camii'nde 4 yıl aradan sonra ezan okunup namaz kılındı.

Teröristlerin Yakıp Yıktığı Kurşunlu Camii İbadete Açıldı, System.String[]
Diyarbakır'da Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen Kurşunlu Camii'nde 4 yıl aradan sonra ezan okunup namaz kılındı. Yaklaşık 4 yıl önce Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılıp yıkılan, halk arasında tarihi Kurşunlu Camii olarak bilinen Fatih Paşa Camisi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından bugün yeniden ibadete açıldı. 1516 yılında inşa edilen camide, 4 yıl sonra ilk ezan okunduktan sonra cemaatle birlikte namaz kılındı. Kurşunlu Camii'nde namaz kılmaya gelen vatandaşlardan Rıfat Aydın, ezanın bir daha susmamasını ve vatandaşların bir daha eziyet görmemesini diledi. Aydın, "Şükürler olsun Allah'a ezan okundu, bu ezanı susturan kim olursa olsun Allah burada namaz kılamayanların hakkını onlara bırakmasın. Rabbim inşallah böyle yerleri bizlerden eksik etmesin, ezanımız susmasın, bu toprakta yaşayan insanlar eziyet görmesin. Cami çok mükemmel ve güzel olmuş" dedi. Kurşunlu Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip Kandili programına katılacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

PKK, Sur, Kurşunlu, Güncel
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