Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Yaktığı Cami, Regaip Kandili'nde İbadete Açılıyor

Teröristlerin Yaktığı Cami, Regaip Kandili'nde İbadete Açılıyor

2 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği ata yadigarı Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Camisi) 4 yıl aranın ardından yarın ibadete açılacak.

Teröristlerin Yaktığı Cami, Regaip Kandili'nde İbadete Açılıyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği ata yadigarı Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Camisi) 4 yıl aranın ardından yarın ibadete açılacak.


PKK'lı teröristlerin şehirlerde kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar, tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek gerçekleştirdiği saldırılar sonucu zarar gören Sur ilçesindeki 500 yıllık Fatih Paşa Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.

1516 yılında Diyarbakır'a vali olarak atanan Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından inşa edilen ve üst örtüsünün kurşun ile kaplanmasından dolayı halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak da bilinen tarihi cami, yarın Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenecek, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılacağı programla yeniden cemaatine kavuşacak.

"Camimizden yeniden ezan sesi duyulacak"

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın sembol yapılarından biri olan caminin, aynı zamanda şehirdeki ilk Osmanlı eseri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 500 yıl önce yapılan ve 2015 yılına kadar ezanın hiç susmadığı ibadethanenin PKK'lı teröristlerce mevzi olarak kullanıldığını anımsatan Çiftçi, caminin, içerisindeki Kur'an-ı Kerim ve bütün değerlerle ateşe verilmesi sonucu büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

Çiftçi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının hemen ardından Sur'un yeniden ihya ve inşası için başlatılan çalışmalar kapsamında, Fatih Paşa Camisi'nin hızlı bir şekilde onarımına başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"10 milyon liralık harcamayla ilmek ilmek, nakış nakış yapılan çalışma neticesinde burası aslına uygun olarak restore edildi. Yarın Diyanet İşleri Başkanımızın katılacağı kandil programıyla camimizden yeniden ezan sesi duyulacak. Yarından itibaren ibadete açılacak. Böyle önemli bir eser yeniden ibadete açılacağı için sevinçliyiz. Birçok yerli ve yabancı ziyaretçi burayı görmek istiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Fatih, PKK, Diyarbakır, Sur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 17:06:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Yaktığı Cami, Regaip Kandili'nde İbadete Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]