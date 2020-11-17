Teröristlerin yaktığı tarihi kasrın benzeri Şırnak Üniversitesi yerleşkesine yapıldı - Son Dakika

Teröristlerin yaktığı tarihi kasrın benzeri Şırnak Üniversitesi yerleşkesine yapıldı

17.11.2020 16:53

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) tarafından yerleşkede yapımı tamamlanan, PKK'lı teröristlerin saldırılarında tahrip olan tarihi evlerin benzeri açıldı.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) tarafından yerleşkede yapımı tamamlanan, PKK'lı teröristlerin saldırılarında tahrip olan tarihi evlerin benzeri açıldı.

Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) sunulan projenin kabul edilmesiyle yerleşkede 1200 metrekare alan üzerine inşa edilen, öğrencilerin müzik, resim ve sanat alanındaki faaliyetleri için hizmet verecek binanın açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin şehrin kültürel ve tarihi yapısına da sahip çıktığını söyledi.

PKK'lı teröristlerin 5 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılarda kentin tarihi dokusuna da büyük zarar verdiğini dile getiren Erkan, "Şırnak'ın tarihi miraslarından olan bu yapının orijinali 380 odalıydı. Bizim yaptığımız bina biraz daha küçük oldu. Tarihi ve kültürel mimarimize sahip çıkmak istedik." dedi.

DİKA'ya proje için başvurduklarını, 1 milyon 669 bin liralık bütçenin yüzde 70'inin DİKA, yüzde 30'unun üniversite tarafından karşılandığını aktaran Erkan, projenin birinci katının tamamlandığını, ikinci ve üçüncü katın da önümüzdeki dönemde bitirileceğini kaydetti.

Yıkılan evlerin taşı kullanılıyor

Mimaride Şırnak'ın tarihi evlerine ait orijinal taşların kullanıldığına işaret eden Erkan, 1800'lü yıllarda kullanılan hatta Bizans döneminden de taşların yapıda yer aldığını dile getirdi.

Erkan, binada ayrıca çimento yerine tarihi yapılarda kullanılan horasan harcı kullandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Üniversite olarak taş ev yapımına teşvik amaçlı bir girişimde bulunduk. Bundan sonra kentte taş ustalığı ile ilgili taş ev yapımıyla ilgili atılımların olmasını bekliyoruz. Gelecekte de Şırnak'ın tarihi eserleri ile ilgili projelerimiz devam edecek. Amacımız şehrin kültürel mirasına sahip çıkarken, gençlerin kültürel ve sanatsal alanda da gelişmesini sağlamaktır. Binada, sergi alanları, resim atölyesi, müzik atölyeleri, fotoğraf atölyeleri ve toplantı salonları da olacak. Üst katlar tamamlandığında daha fazla halka hizmet etme anlamında bir yer olacak. Halkımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da ajans olarak bölgede turizm ve tarımsal faaliyetleri önemsediklerini, bölgenin kalkınmasına destek olmak için faaliyetler sürdürdüklerini ifade etti.

Yapılan öğrenci evinin kentin mimarisini simgeleyen bir yapı olduğunu belirten Alanlı, "Bu yapı hem sosyal ve kültürel etkinliklerin sağlanması hem de kentin geçmişini, tarihsel dokusunu ileriye taşıma noktasında çok önemli bir vazifeyi ifa edecek." diye konuştu.

Daha sonra kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar katıldı.

Teröristlerin yaktığı tarihi kasrın benzeri Şırnak Üniversitesi yerleşkesine yapıldı
Teröristlerin yaktığı tarihi kasrın benzeri Şırnak Üniversitesi yerleşkesine yapıldı
Teröristlerin yaktığı tarihi kasrın benzeri Şırnak Üniversitesi yerleşkesine yapıldı
Teröristlerin yaktığı tarihi kasrın benzeri Şırnak Üniversitesi yerleşkesine yapıldı

Şırnak, Resim, Müzik, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teröristlerin yaktığı tarihi kasrın benzeri Şırnak Üniversitesi yerleşkesine yapıldı - Son Dakika


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