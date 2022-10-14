Teröristlerin yaşam malzemeleri toprağa gömülü bulundu - Son Dakika
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Teröristlerin yaşam malzemeleri toprağa gömülü bulundu

14.10.2022 00:57
Teröristlerin yaşam malzemeleri toprağa gömülü bulundu

Adıyaman'da jandarma ekipleri önceki yıllarda faaliyet gösteren teröristlere ait yaşam malzemelerini toprağa gömülü vaziyette buldu.

Adıyaman'da jandarma ekipleri önceki yıllarda faaliyet gösteren teröristlere ait yaşam malzemelerini toprağa gömülü vaziyette buldu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman'ın Kuzey kırsalında 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen noktada toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemelerinden oluşan eşya ele geçirildi.

Toprağa gömülen ve gizlenen yaşam malzemeleri jandarma ekipleri tarafından topraktan tek tek çıkartıldı. Malzemeler içerisinde, ayakkabıdan sabuna, piknik tüpünden kablolara kadar bir çok malzeme ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmaların genişleyerek devam ettiği belirtildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Teröristlerin yaşam malzemeleri toprağa gömülü bulundu - Son Dakika

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