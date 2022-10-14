Toprağa gömülen ve gizlenen yaşam malzemeleri jandarma ekipleri tarafından topraktan tek tek çıkartıldı. Malzemeler içerisinde, ayakkabıdan sabuna, piknik tüpünden kablolara kadar bir çok malzeme ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Teröristlerin yaşam malzemeleri toprağa gömülü bulundu - Son Dakika

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