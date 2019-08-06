Son Dakika Haberleri: Teröristlerin yola tuzakladığı EYP imha edildi
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Teröristlerin yola tuzakladığı EYP imha edildi

1 saat önce

Van karayoluna, PKK'lı teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), arama- tarafa faaliyeti yapan jandarma ekipleri tarafından son anda fark edilerek imha edildi.

Teröristlerin yola tuzakladığı EYP imha edildi, System.String[]
HAKKARİ- Van karayoluna, PKK'lı teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), arama- tarafa faaliyeti yapan jandarma ekipleri tarafından son anda fark edilerek imha edildi.
Hakkari Valiliği'nde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 gizlenmiş vaziyette EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Jandarma, PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:08 Kaynak: DHA
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