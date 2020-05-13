Teröristlerin yola tuzakladığı, hareket sensörlü EYP'ler imha edildi - Son Dakika
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Teröristlerin yola tuzakladığı, hareket sensörlü EYP'ler imha edildi

14 dakika önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı, birbiriyle bağlantılı 10'ar ve 20'şer kiloluk olan, uzaktan komuta ve hareket sensörlü el yapımı 2 patlayıcı, güvenlik güçlerince bulunup, imha edildi.

Teröristlerin yola tuzakladığı, hareket sensörlü EYP'ler imha edildi, System.String[]

SİİRT'in Pervari ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı, birbiriyle bağlantılı 10'ar ve 20'şer kiloluk olan, uzaktan komuta ve hareket sensörlü el yapımı 2 patlayıcı, güvenlik güçlerince bulunup, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari'ye bağlı Doğan köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyonda teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı fark etti. Birbiriyle bağlantılı 10'ar ve 20'şer kiloluk olan, uzaktan komuta ve hareket sensörlü el yapımı 2 patlayıcı, patlayıcı madde imha timi (PAMİT) ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) tarafından bulunarak, kontrollü imha edildi. EYP'ler gürültüyle patlarken, bir alev topu oluştu.


Pervari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:52 Kaynak: DHA


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