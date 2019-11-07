"Teröristlerin zarar verdiği Resulayn Hastanesi yeniden hizmet verecek"

MSB: "Teröristlerin tahrip ettiği ve terör saldırıları için kullandığı Resulayn Hastanesinde gerekli incelemeler yapıldı. Teröristlerin büyük zarar verdiği hastanede eksikler ve yapılacak tadilatlar belirlendi. Hastanenin kısa sürede yeniden hizmet verecek hale getirilmesi planlandı."

(İHA)