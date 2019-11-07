Son Dakika Haberleri: "Teröristlerin zarar verdiği Resulayn Hastanesi yeniden hizmet verecek"
Son Dakika Güncel 'Teröristlerin zarar verdiği Resulayn Hastanesi yeniden hizmet verecek'

"Teröristlerin zarar verdiği Resulayn Hastanesi yeniden hizmet verecek"

7 saat önce

MSB: "Teröristlerin tahrip ettiği ve terör saldırıları için kullandığı Resulayn Hastanesinde gerekli incelemeler yapıldı.

MSB: "Teröristlerin tahrip ettiği ve terör saldırıları için kullandığı Resulayn Hastanesinde gerekli incelemeler yapıldı. Teröristlerin büyük zarar verdiği hastanede eksikler ve yapılacak tadilatlar belirlendi. Hastanenin kısa sürede yeniden hizmet verecek hale getirilmesi planlandı."

(İHA)

Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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