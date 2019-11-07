"Teröristlerin zarar verdiği Resulayn Hastanesi yeniden hizmet verecek"
7 saat önce
MSB: "Teröristlerin tahrip ettiği ve terör saldırıları için kullandığı Resulayn Hastanesinde gerekli incelemeler yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
MSB: "Teröristlerin tahrip ettiği ve terör saldırıları için kullandığı Resulayn Hastanesinde gerekli incelemeler yapıldı. Teröristlerin büyük zarar verdiği hastanede eksikler ve yapılacak tadilatlar belirlendi. Hastanenin kısa sürede yeniden hizmet verecek hale getirilmesi planlandı."
(İHA)
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