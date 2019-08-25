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Teröristlerle çıkan çatışmada kahraman 3 asker şehit oldu

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı.

Teröristlerle çıkan çatışmada kahraman 3 asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:25 Kaynak: İHA
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