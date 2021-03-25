Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı - Son Dakika

Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser, terörün herhangi bir din, ırk, milliyetle bağdaştırılamayacağını belirterek, İslam'a karşı yapılan karalamaları da kınadıklarını bildirdi.

Kaiser, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı"nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada çok boyutlu sorunlar yaşandığını söyledi.

Global krizlerin en çok gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini aktaran Kaiser, salgın sürecinde ekonomilerin küçüldüğünü, yoksulluğun arttığını dile getirdi.

Terör konusunda da Pakistan'ın terörizme en fazla maruz kalan ülkelerden olduğunu anlatan Kaiser, "Hepimiz dini inançlara saygı gösteriyoruz, dini içeriklere karşı alay, hakaret etmek, karalamak mutlaka caydırılmalıdır, cezalandırılmalıdır. İslam'ın karalanmasını da büyük bir kınamayla karşılıyoruz. Terörizm de herhangi bir din, dil, ırk, milliyetle bağdaştırılamaz. Bu düşünce dar görüşlü bir düşüncedir." diye konuştu.

"Terörizm ile köküne inerek mücadele edilmeli"

Toplantıya gönderdiği videoyla katılan İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, teröristlerin Kovid-19 salgınından faydalanarak daha çok korku ve nefret oluşturarak yeni üyeler toplamaya çalıştığını söyledi.

Salgının başlangıcından bu yana bir yılın geçtiğine, bu süreçte fakir, zengin, erkek, kadın, genç, yaşlı, beyaz, siyah, cahil, eğitimli ayrımı olmaksızın herkesin salgınla sıkı bir mücadele yürüttüğüne işaret eden Galibaf, şunları kaydetti:

"Salgınla tüm dünya mücadele içindedir, terörizm belası karşısında da aynı şekilde güçlü bir iş birliğiyle mücadele yapılmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizme maruz kaldığı ve ön safhalarda mücadele ettiği herkes tarafından bilinmektedir. Kuşkusuz yıkıcı bir tehdit olarak bilinen terörizmle ilkeli, sorunun kaynağına inerek köklerini tespit edip mücadele etmek gerekir. Ama bazı ülkelerin stratejik planı, terörizmle mücadele etmek yerine dış politikadaki amaca ulaşmada bir araç olarak kullanmaktadır. Bu nedenle terörün ideolojilerini propaganda yapanlara daha fazla yüksek bedeller ödetecek şekilde hareket etmeliyiz."

Dünyada terörizmin iyi ya da kötü diye ayrıldığına, bazı ülkelerin terörist grupları bir araç olarak kullandığına değinen Galibaf, bunu da açıkça gösterdiğini bildirdi.

ABD'nin de İran'a yönelik tek taraflı ambargo uyguladığını aktaran Galibaf, Filistin'de de salgın sürecinde aşıya ulaşılmasının engellendiğini ifade etti.

Çok iyi plan yapılarak tüm ülkelerin iş birliğiyle terörün yenilgiye uğratılabileceğini belirten Galibaf, "Antalya'da gerçekleştirdiğimiz bu toplantının da pratik çözümler sunulması noktasında önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

"Terörden zarar görmüş ülkelere yardım edilmeli"

Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Muhammad Ridha Al Haidar, terör ve radikalizmin bölgeye uzun yıllar boyunca sıkıntı veren bir mesele olduğunu söyledi.

Irak'ın uzun yıllar terörizm ve radikalizmle çok çetin bir mücadele verdiğini anlatan Haidar, "Irak'ın bütün bileşenleri bu terörden nasibini almıştır. 100 binlerce kişi katledilmiş, evlerinden edilmiş, kadınlarına tecavüz edilmiş, Irak'a çok bedeller ödetilmiştir. Terörün kaynaklarının kurutulması elzemdir. Bütün ülkelere kendi aralarında iş birliği içinde bulunma ve terörden en çok zarar görmüş ülkelere yardım edilmesi çağrısında bulunuyorum. Silah stokları yapmalarına karşı durmamız gerekiyor." diye konuştu.